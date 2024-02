“Como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para promover valores como disciplina, trabalho em equipe e resiliência entre os estudantes”. Esta é a reflexão que o ex-lutador de artes marciais mistas (MMA) Antônio Rogério Nogueira, o Rogério Minotouro, fará em palestra no 3º Encontro de Secretários Municipais e Profissionais da Educação e do Esporte, nesta terça-feira (27/2), em Montes Claros, no Norte de Minas.



O evento é uma iniciativa do Consórcio Intermunicipal Multinafinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas (Codanorte), Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams), Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) e União dos Dirigentes Municipais de Ensino (Undime).

Minotouro vai ministrar a palestra “Mente de Campeão”, às 10 horas, no auditório da Amams. "Atletas de destaque carregam consigo valores fundamentais do esporte. Abordar a presença do esporte na educação significa explorar aspectos como disciplina, respeito, a parte emocional e até mesmo a perspectiva de uma futura profissão", afirma o ex-lutador de MMA.

O encontro terá como tema central “Desenvolvendo o Protagonismo do Esporte na Educação”, O objetivo é reunir líderes e profissionais do setor para discutir questões cruciais relacionadas ao processo educacional. A expectativa de contar com 280 participantes.



Durante o evento, estarão em debate as questões: “O esporte na educação escolar", “Transporte escolar para o ano de 2024”, “Educação em tempo real” e “Troca de experiências e cases de sucesso”.