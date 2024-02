Quase quarenta dias depois, uma das saídas da cidade de Uberlândia, que havia sido interdita devido à queda do asfalto, teve o tráfico liberado. A via destruída por uma erosão foi recuperada e o acesso do local voltou neste fim de semana.

As obras de recuperação de 220 metros de pista da Avenida K são das secretarias de Obras e Trânsito e Transportes de Uberlândia, além do Departamento Municipal de Água e Esgoto.

Os serviços incluíram escavação e aterro, execução de tubulação de drenagem pluvial para ampliar a rede e de dissipador de energia que reduz a velocidade de escoamento para que o risco de novas erosões seja evitado.

A Avenida K não só liga bairros como Planalto e Chácaras Panorama, na cidade do Triângulo Mineiro, como ainda é ligação rápida à MGC-497. A rodovia leva motoristas até a cidade de Prata e dá acesso à BR-153, além de ser via retorno do anel viário.



Em 14 de janeiro, após 40mm de chuva em poucos minutos, parte da pista cedeu e, aos poucos, a via deu lugar a uma erosão no trecho. O setor desabou depois que manilhas que direcionam um curso d’água por baixo da pista não suportaram o volume de precipitação.