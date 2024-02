Acesso à alça que dá acesso da BR-356 para a MG-030, em Nova Lima, foi interditada pelas péssimas condições do asfalto e alagamento da pista

Motoristas que transitavam pela BR-356 na alça de acesso para a MG-030 (Nova Lima) registraram congestionamento intenso na manhã desta segunda-feira (26/2). Imagens feitas por drone mostraram a fila extensa de veículos e parte da via alagada e com buracos.

Após trânsito congestionado nesta manhã e reclamações de condutores, em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informou que a ocorrência na via foi identificada neste domingo (25/2). Segundo o DER, o alagamento e os consequentes buracos foram causados pela abertura de um acesso irregular que obstruiu o sistema de drenagem da rodovia.



O trecho está sinalizado e interditado no momento. O DER informou que, na manhã desta segunda-feira, o acesso irregular foi fechado e os serviços de recuperação da pista estão em andamento. A previsão do departamento é que no fim desta tarde o tráfego seja liberado.



“A opção de rota para quem estiver na MGC-356, sentido Rio de Janeiro - Belo Horizonte, e quiser acessar a MG-030, para Nova Lima, é entrar na primeira alça após o BH Shopping”, informou o DER.



Veja vídeo do engarrafamento

https://dai.ly/x8tc6tu

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice