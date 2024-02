Uma idosa de 62 anos sofreu uma fratura exposta no punho depois de ficar com o braço preso a uma máquina. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (26/2), em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo militares do Corpo de Bombeiros do município, o acionamento aconteceu por meio da central de emergências 193. O solicitante informou que a vítima estava com o braço preso em um maquinário. Ainda de acordo com ele, o equipamento foi desligado, mas o membro da idosa continuava agarrado à máquina.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram a mulher consciente, mas com fratura exposta no punho. A idosa foi levada para o Hospital São João de Deus. A perícia da Polícia Civil foi acionada.