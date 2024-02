Fevereiro em Belo Horizonte foi de muita chuva, chegando a ultrapassar a média do acumulado para o mês em sete das nove regionais. Apesar disso, desde sábado (24/2), o tempo ficou firme na capital e, segundo o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deve continuar até sexta-feira (1/3).

Isso porque, Minas Gerais está recebendo, uma massa de ar seco e quente que dificulta a condição de chuva no estado, de acordo com Inmet. Na capital, a chuva deve retornar apenas na sexta-feira (1). Já no restante do estado, a possibilidade de chuvas retorna a partir de quinta-feira (29/2).

Além da baixa possibilidade de chuva isolada, a previsão é de que o dia seja de céu claro a parcialmente nublado em BH. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 32°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 35% à tarde.

Faltando dois dias para o fim de fevereiro, apenas duas regionais não superaram a média histórica do acumulado de chuva para o mês na capital mineira. Confira:

Barreiro: 198,2 mm (111,5%)

Centro Sul: 276,4 mm (155,5%)

Leste: 220,6 mm (124,1%)

Nordeste: 208,4 mm (117,3%)

Noroeste: 206,6 mm (116,3%)

Norte: 162,4 mm (91,4%)

Oeste: 227,2 mm (127,9%)

Pampulha: 222,8 mm (125,4%)

Venda Nova: 176,4 mm (99,3%)

Média Climatológica fevereiro 177,7mm