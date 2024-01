O maior tremor de terra da história do Brasil foi registrado neste sábado (20/1), no município de Tarauacá. O terremoto atingiu 6,6 graus na Escala Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A instituição informou, ainda, que o Peru também foi afetado pelo temor.

O tremor ocorreu por volta das 18h31 do sábado. Não há registro de danos, até o momento. Isso porque o terremoto ocorreu a 614,5 quilômetros de profundidade e não foi sentido pela população.

O local já foi palco de outro tremor de intensidade relevante: 6,5 graus em 7 de junho de 2022. De acordo com especialistas, os tremores ocorrem pela proximidade do Acre com a Cordilheira dos Andes, uma das zonas com maior atividade sísmica da Terra.

Antes dos tremores no Acre, o maior terremoto foi registrado em Mato Grosso, na região da Serra do Tombador, em 31 de janeiro de 1955. Na ocasião, o abalo alcançou os 6,2 graus na Escala Richter.