Confira os maiores tremores de terra registrado no Brasil no ano passado

O Brasil não é tão conhecido pelos tremores de terra. Alguns até acreditam que aqui não existe tal fenômeno da natureza. Porém, mesmo que em menor escala, o país tem alguns casos de terremotos ao longo dos anos e, em 2023, o solo brasileiro tremeu em diferentes pontos.



A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), cujo objetivo é monitorar a sismicidade do território nacional, registrou tremores no ano passado por meio de mais de 90 estações sismográficas espalhadas por todo o Brasil, operadas pelo Observatório Nacional (ON/MCTI), Centro de Sismologia da USP, Laboratório Sismológico da UFRN (LABSIS/UFRN) e Observatório Sismológico da UnB (OBSIS/UnB). A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil.

Assim, o órgão realizou um ranqueamento dos maiores tremores registrados no solo brasileiro em 2023. Confira:

Leia também: Moradores de cidades da região Central de Minas relatam terremoto





1 - Tarauacá (AC)

Magnitude: 4.4

Data do registro: 17/01/2023



2 - Rorainópolis (RR)

Magnitude: 4.1

Data do registro: 27/05/2023



3 - Miracatu/Iguape (SP)

Magnitude: 4.0

Data do registro: 16/06/2023



4 - Canaã dos Carajás (PA)

Magnitude: 3.9

Data do registro: 23/01/2023



5 - São Félix do Coribe (BA)

Magnitude: 3.5

Data do registro: 27/02/2023