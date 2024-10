Uma rede de drogarias em Belo Horizonte foi alvo de operação da Polícia Civil de Minas Gerais na manhã desta segunda-feira (14/10). A empresa é investigada por irregularidades que infringem o Código de Defesa do Consumidor.





O objetivo da operação, segundo a corporação, foi “individualizar” as condutas inadequadas. Entre as supostas infrações estão denúncias de criação de cartão de crédito sem autorização do cliente e venda de suplementos alimentícios sem o interesse da vítima.





De acordo com a PCMG, durante a ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas unidades da empresa e endereço residencial dos proprietários.





Os crimes teriam sido cometidos principalmente contra pessoas idosas. O cumprimento das ordens judiciais foi acompanhado pelo Procon de Minas Gerais. Mais informações serão repassadas pela polícia durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (15/10).