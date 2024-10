Um incêndio em um apartamento no Bairro Nova Esperança, na Região Noroeste de Belo Horizonte, matou um cachorro na manhã desta segunda-feira (14/10). As polícias Militar e Civil foram acionadas devido à possibilidade de que as chamas tenham sido criminosas.

Não há informações sobre quem seria o proprietário do imóvel, localizado no segundo andar. O cachorro morreu no local.





A Defesa Civil também foi acionada para avaliar o estado do imóvel e constatou o descolamento do revestimento de tinta e argamassa na cozinha, na área de serviço e no quarto. Não foram identificados danos estruturais no imóvel, nem impactos nos apartamentos vizinhos. A moradora foi orientada a manter o isolamento preventivo do local até que o calor residual se dissipe completamente.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia