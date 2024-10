Ao menos 109 cidades mineiras estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. O aviso, classificado como de ‘perigo potencial’, descreve a chuva que está por vir com volume de até 50 mm por dia ou entre 20 e 30 mm/h e ventos de até 60 km/h para oito regiões de Minas Gerais. De acordo com o Inmet, existe ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Como há leve risco de queda e descargas elétricas, o Inmet alertou para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, caso seja possível, outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.





Entre as regiões mineiras com cidades afetadas estão o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central Mineira, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Sul, Sudoeste de Minas e Oeste de Minas. O alerta teve início na manhã desta segunda-feira (14/10) e vale até as 10h da terça-feira.





Além de Minas Gerais, cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Tocantins e Rondônia também possuem cidades sob o alerta do Inmet.

Saiba quais cidades estão em alerta





Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arinos

Biquinhas

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capinópolis

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Córrego Danta

Cruzeiro da Fortaleza

Delfinópolis

Delta

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Formoso

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Januária

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Limeira do Oeste

Matutina

Medeiros

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Natalândia

Nova Ponte

Paineiras

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirajuba

Planura

Prata

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Riachinho

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

São Francisco

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

São Romão

São Roque de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Tapira

Tapiraí

Tiros

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo