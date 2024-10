A Polícia Civil de Juiz de Fora investiga o encontro dos restos mortais de uma criança, ocorrido na tarde desta domingo (13/10), na Rua José Alves Sobrinho, na divisa dos bairros Borboleta e Nova Germânia, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.





O corpo estava em adiantado estado de decomposição e não foi possível determinar raça, sexo e nem a idade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) daquela cidade, onde serão feitos exames para determinar, também, a causa da morte.





Segundo os militares que estiveram no local, do corpo identificou-se apenas o crânio, uma parte do tórax e uma perna.





Os policiais trabalham algumas hipóteses, como queixas de desaparecimento de criança. Também será investigado se o corpo foi abandonado no local por uma mulher ou um homem.





