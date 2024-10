Um homem de 41 anos, suspeito de abusar sexualmente de 10 vítimas, entre crianças e adolescentes, foi preso em casa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na manhã desta sexta-feira (11/10).

Na ocasião, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e recolheram computadores, celulares e dispositivos de mídias digitais, que serão periciados.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito é vizinho das vítimas em um bairro da zona leste da cidade e, desde 2019, tinha o hábito de convidar as vítimas para jogar videogame e lanchar, além de se oferecer para consertar celulares.

A primeira denúncia, no entanto, só veio à tona na última quarta-feira (9/10), informou a instituição policial. As idades da vítimas não foram informadas.

“Com o início das investigações, outras vítimas apareceram e relataram detalhes dos abusos, que ocorriam, principalmente, na residência do investigado”, diz a Polícia Civil, destacando que o número de vítimas possa ser maior. A PCMG também alega que há “indícios de uma rede de pedofilia”, mas não deu outros detalhes.

A delegada Flávia Granado pede que os pais orientem os filhos a não frequentarem a casa de desconhecidos sem a presença de um responsável. “Infelizmente, abusadores costumam se passar por pessoas de bem, inofensivas e simpáticas, até ganharem a confiança das crianças e encontrarem a oportunidade perfeita para os abusos”, pontua.

Denúncias podem ser feitas presencialmente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Juiz de Fora, localizada no 2º piso do Santa Cruz Shopping, no Centro, ou pelo telefone, no Disque 100 e 197.