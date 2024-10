A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente um homem de 36 anos investigado pela morte da ex-companheira, de 34. O suspeito foi detido na manhã dessa quarta-feira (9/10), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu em dezembro de 2023.

As investigações começaram em abril deste ano, com a instauração de inquérito policial pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Nova Lima, para apurar a ocorrência de homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Inicialmente, o próprio investigado acionou o Samu relatando que a vítima teria passado mal após tomar banho e teria vindo a óbito. Foi instaurado o inquérito policial para apurar os fatos e conseguimos concluir que seria impossível ela ter morrido de causas naturais, uma vez que se deu por asfixia mecânica, através da esganadura", descreve a delegada Lorena Rangel Almeida Dutra. Segundo ela, a hipótese de auto extermínio foi descartada, pois a esganadura não pode ser cometida pela própria vítima.

Ainda de acordo com a delegada, conforme o histórico e registros policiais, o homem já apresentava um perfil violento. “Houve diversas ocorrências de violência doméstica de todos os tipos e medidas protetivas deferidas em desfavor a ele, inclusive contra outras mulheres. A partir das investigações, concluímos que o relacionamento do casal era conturbado. A vítima sofreu agressões físicas, psicológicas, morais e até patrimoniais", explicou Rangel.

O suspeito permanece preso preventivamente e à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para conclusão do inquérito policial.

Denuncie

Lorena Rangel destaca a gravidade do caso e que as mulheres devem buscar ajuda da polícia ao menor sinal de violência. “A violência doméstica não escolhe classe, cor, formação. Todas as mulheres devem estar atentas. A qualquer indício de relacionamento abusivo, procure a polícia, estamos aqui para ajudar".

A PCMG orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Também é possível acessar o manual produzido pela Polícia Civil para saber mais sobre o tema.