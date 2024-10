Um homem de 58 anos foi preso nesta sexta-feira (11/10) suspeito de abusar sexualmente de quatro crianças em um centro espírita no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte. Ele era pai de santo no local e dizia aos meninos que os atos eram praticados por um espírito que havia incorporado. A delegada Fernanda Fiuza, responsável pelo caso, conta que, no curso das investigações, foram descobertas outras duas possíveis vítimas. Ou seja, o número pode ser ainda maior.

As investigações contra o homem começaram há três meses, após uma das vítimas, de 10 anos, ter relatado a familiares a ocorrência dos abusos. A criança, junto de outros três irmãos, de 5, 7 e 12 anos, estavam sob a guarda da avô, que mantinha relação com o suspeito.

“Ele se aproxima de pessoas mais vulneráveis. É uma tia, uma avó, uma mãe recém separada, viúva ou que tem problema com álcool. Ele se aproxima para ter acesso às crianças”, explica a delegada. “As crianças relataram para as tias que ele dava remédio para a avó dormir e aproveitava do estado dela para cometer os abusos”, completa.

O suspeito, que trabalha prestando serviços para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira no local de trabalho. Em depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ele negou os abusos. O caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA).

