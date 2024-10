O Bosque da Esperança Cemitério Parque, no Bairro Jaqueline, na Região de Venda Nova, inaugurou um crematório. Com uma área total de cerca de 400.000 m², incluindo 70.000 de bosque natural preservado, o local insere em seu portfólio uma nova opção para honrar a memória de quem já se foi.





A nova alternativa foi autorizada oficialmente pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e já está em funcionamento. O valor do serviço é a partir de R$ 3.940.





A cremação é uma alternativa ao destino do corpo após a morte para além do sepultamento, onde o corpo, ao invés de ser enterrado, é incinerado. É um dos processos funerários mais antigos do mundo.

“É um método milenar. Mas depois da criação do crematório em métodos modernos nos Estados Unidos, a opção foi ganhando mais espaço”, afirma o diretor Ricardo Sonar.

Nessa técnica, o corpo é aquecido até que vire cinzas. Depois, elas são colocadas dentro de urnas para que os parentes escolham jogar em algum lugar especial ou guardá-las em casa ou um cinerário, um tipo de cemitério para a opção.