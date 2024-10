A semana útil em Belo Horizonte começa com o céu parcialmente nublado nesta segunda-feira (14/10). Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada nesta madrugada foi de 16,8ºC.





Durante a tarde, os termômetros podem chegar a 30ºC e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, abaixo da considerada ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 50% e 60%.

Minas Gerais

A previsão também é de céu nublado a parcialmente nublado em todo o estado, segundo a Defesa Civil. A Zona da Mata e Leste de Minas Gerais tem previsão de chuva isolada. Já a tarde no Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba será de pancadas de chuva e trovoada isolada.



A temperatura mínima em Minas Gerais ficou em torno de 11°C em Maria da Fé, no Sul do estado, e a máxima prevista é de 38°C em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.