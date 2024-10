Sete pessoas atearam fogo em um ônibus na madrugada desta segunda-feira (14/10) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As chamas tomaram conta do veículo e atingiram a parte externa de residências próximas.





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o ônibus estava no ponto inicial da linha quando os suspeitos, em quatro motocicletas, se aproximaram do veículo e forçaram a porta com uma barra de metal. Ao invadir, eles apontaram uma arma para a cabeça do motorista e o forçaram a descer.





O grupo então espalhou gasolina e ateou fogo no automóvel. Bombeiros foram chamados ao local e realizaram o combate às chamas, tomando medidas de segurança devido ao risco de eletrocussão.





O CBMMG isolou o local e o deixou sob os cuidados da Polícia Militar e da perícia técnica da Polícia Civil.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia