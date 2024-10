Um detento, André Barbosa da Silva, de 36 anos, que estava numa cela, com outros 17 prisioneiros, foi assassinado, com um corte no pescoço, por outro presidiário, Ronaldo Ferreira Rodrigues. O homicídio aconteceu no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo levantamento feito pela Polícia Penal, o crime teria acontecido devido a uma desavença entre vítima e matador. O autor do crime confessou ter matado o companheiro de cela depois de uma briga entre eles relacionada a drogas.

Foi ele próprio quem chamou os guardas penais e confessou o crime. O corpo estava no banheiro da cela.





“Ele vinha roubando drogas de todos nós companheiros de cela. Eu tinha avisado pra ele. Como voltou a nos roubar, acabei matando ele”, teria dito o matador, ao assumir a prática do crime.





Todos presos foram retirados da cela e levados para o pátio, durante o trabalho da perícia. O Samu foi chamado e constatou a morte do detento. O matador usou uma lâmina de barbear para cortar o pescoço da vítima.

