Bombeiros em meio às buscas pelo pescador desaparecido no Rio Verde Grande

Um homem de 40 anos que pescava sozinho às margens do Rio Verde Grande desapareceu na manhã desta sexta-feira (11/10), em Capitão Enéas, no Norte de Minas Gerais. Os pertences dele e material de pesca ficaram nas margens, sugerindo afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o desaparecimento ocorreu por volta de 7h15.

"(O homem é) natural de Monte Azul e desapareceu nas águas do rio após ter ido pescar e se banhar no local", informou a corporação.

"As roupas, pertences e materiais para pesca foram vistos na beira do rio por moradores locais.

Bombeiros foram até lá e iniciaram as buscas pela vítima desaparecida", informou o CBMMG.

Com mergulhos e varreduras submersas, os militares encontraram o corpo da vítima. "Ele foi localizado a aproximadamente 3 metros de profundidade e estava preso em galhos. O local possuía uma distância máxima até o ponto mais fundo de aproximadamente 15 metros", afirma o CBMMG.

Os bombeiros retiraram o corpo da vítima até a margem e acionaram a perícia da Polícia Civil. O corpo foi levado ao IML pela funerária local de plantão.