Um homem de 36 anos foi executado a tiros depois de tentar escapar de um sequestro no Bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (12/10).

De acordo com a polícia, a vítima estava em uma festa de família no Bairro Santa Mônica, acompanhada de um amigo, quando os dois decidiram sair para comprar drogas no Jardim Leblon. No decorrer do trajeto, a dupla começou a ser seguida por um carro e foi alvo de disparos de arma de fogo.

Três pessoas armadas saíram do carro depois de fechar o veículo onde as vítimas estavam. Um dos homens foi colocado no porta-malas. O amigo foi obrigado a segui-los. Ainda na região de Venda Nova, os sequestradores pararam o automóvel e abriram o porta-malas. Do lado de fora, o homem saiu correndo, momento em que foi baleado.

O amigo o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, a vítima foi transferida para o Hospital Risoleta Neves, onde morreu. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

