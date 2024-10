Um acidente entre um ônibus do Move e três carros deixou duas pessoas mortas no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. A batida aconteceu entre a Rua Brumadinho e a Avenida Francisco Sá na noite dessa sexta-feira (11/10). Segundo o motorista do coletivo, de 49 anos, o veículo teria apresentado uma falha mecânica e não conseguiu frear.







De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus que faz a linha São Gabriel/Savassi estava indo para a garagem quando entrou na avenida e atingiu um Honda Fit, que foi arrastado por cerca de 50 metros até atingir uma árvore e dois carros que estavam estacionados na via, um Fiat Palio e uma BMW 528i.





Um homem de 48 anos e uma mulher, de 49, que estavam no carro que foi prensado contra a árvore morreram. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou as mortes. Os corpos, presos às ferragens, foram retirados do veículo por militares do Corpo de Bombeiros. A Cemig foi acionada para desligar a energia do local, antes da retirada dos corpos, já que na batida a rede elétrica também foi atingida.





Não havia passageiros no ônibus e o motorista não sofreu ferimentos. Porém, ele estava muito nervoso e resolveu deixar o local. Ligou para a esposa e contou sobre o acidente. Um gerente da empresa responsável pelo coletivo esteve no local. Os militares orientaram que o motorista se apresentasse ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito da Polícia Civil de Minas Gerais (Deictran). Ele chegou à unidade por volta da meia-noite e fez o teste do bafômetro. O resultado mostrou que ele não havia consumido bebida alcoólica.





A Polícia Militar solicitou imagens de câmeras de segurança de três imóveis da região para que sejam usadas na investigação da ocorrência. O coletivo também atingiu a marquise de um estabelecimento comercial, que teria sido isolado por risco de desabamento.







Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido e informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos.





“A Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob) já instaurou um processo administrativo para apurar os fatos e cobrar com rigor as providências cabíveis por parte da empresa responsável pelo ônibus”.





Segundo a PBH, o veículo estava se deslocando para a garagem no momento do acidente, por isso, estava sem passageiros. O Executivo municipal informou ainda que a Autorização de Tráfego do veículo é válida até 20 de janeiro de 2025. “As causas do acidente serão apuradas pelos órgãos de segurança”.

A reportagem entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e ainda não obteve retorno.