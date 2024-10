Tripulação do Arcanjo 04 foi fotografada horas antes do acidente. Da esquerda para direita: Bruno Sudário, Sargento Welerson, Rodrigo Trindade, Capitão Wilker, Sargento Gabriel e Tenente Victor

Os tripulantes militares da aeronave Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros, que caiu em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, no final da tarde dessa sexta-feira (11/10), atuaram no longo trabalho de resgate de corpos e sobreviventes do desastre de Brumadinho.

Segundo o porta-voz da corporação, tenente Henrique Barcellos, os bombeiros empenhados na operação possuíam experiência suficiente para operar em condições climáticas severas, o que pode ser uma das causas do acidente.

"As aeronaves que fazem voos de segurança pública possuem autorização para operar em condições severas. Os nossos pilotos são plenamente capazes. Inclusive, o comandante dessa aeronave tem experiência na operação Brumadinho, uma operação de busca e salvamento que já dura mais de cinco anos com diversas ações aéreas. Certamente ele tomou uma decisão pautada na experiência e na segurança que tinha de momento", afirmou Barcellos.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A aeronave era pilotada pelo capitão Wilker, que trabalhou em Brumadinho com operações aéreas. Os outros militares, tenente Victor, sargento Gabriel, e sargento Wellerson, trabalharam nas buscas terrestres na tragédia da barragem. Foi o primeiro acidente de helicóptero com morte na história do Corpo de Bombeiros de MG.

Ainda de acordo com o porta-voz, a aeronave começou a operar em 2014 e estava com a manutenção em dia. "É uma arenove multimotor robusta, com capacidade para 11 tripulantes. Ela exige uma certificação superior, por isso nossos bombeiros pilotos tinham expertise para operar essa aeronave", afirmou.

Essa é a segunda aeronave que cai no município em menos de 24 horas. Na tarde de ontem,um avião monomotor que combatia incêndios florestais na região colidiu na Serra de Ouro Preto, matando o piloto.