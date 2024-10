O ex-porta voz do Corpo de Bombeiros, agora deputado federal, Pedro Aihara, divulgou um relato emocionante sobre a morte dos seis tripulantes do helicóptero que caiu em Ouro Preto. A aeronave havia terminado as buscas por um avião que caiu nessa sexta-feira (11/10) nas redondezas da cidade histórica quando combatia incêndios florestais.

"Acabo de perder 6 amigos queridos", disse Aihara.

A nota na íntegra

"O helicóptero Arcanjo 04 do nosso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais caiu nas proximidades de Ouro Preto e todos os 6 tripulantes que estavam à bordo da aeronave (4 bombeiros militares e 2 profissionais do SAMU) infelizmente faleceram.

Acabo de perder 6 amigos queridos. Fui amigo, instrutor, aluno, colega de trabalho, chefe e chefiado por irmãos de farda e de ofício que lá estavam. Conversei com o Cap Wilker não tem duas semanas. Minha ficha ainda não caiu e não consigo conceber a ideia de perdermos pessoas tão amadas e especiais.

Eu peço desculpas porque ainda não consigo falar completamente disso pois estou em choque. Nossa guarnição estava justamente fazendo o que fazemos de melhor que é salvar e ajudar o próximo: estavam em operação de buscas a uma aeronave Air Tractor que havia caído horas antes na mesma região.

Eu não consigo nem imaginar a dor dos familiares e dos nossos irmãos que estão fazendo a recuperação dos corpos: não há treinamento que nos prepare para carregar um irmão de farda sem vida com o mesmo brasão no peito que você carrega. Não há algo pior do que ver a farda que você veste e ama no meio de destroços.

Todos nós fizemos um juramento de dar a vida, se necessário for, no cumprimento de nossa missão. Mas obviamente é difícil nesses momentos compreender os desígnios de Deus, que quis levar alguns dos nossos melhores Arcanjos para sua morada.

Mesmo nesse momento de dor, sei que Ele cuidará de nossos corações e promoverá o alento necessário. Que Ele nos dê a compreensão de aceitar que os melhores cumprem a sua missão terrena muito rapidamente. Agradeço as mensagens de carinho e respeito que temos recebido e assim que tiver condições, trarei maiores informações."