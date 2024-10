Os belo-horizontinos devem se preparar para um fim de semana de tempo instável, com a possibilidade de chuvas a qualquer momento. A recomendação é simples: não saia de casa sem o guarda-chuva. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de pancadas de chuva até, pelo menos, a próxima segunda-feira (14/10).

No sábado (12/10), o céu amanhece parcialmente nublado, mas, ao longo do dia, as nuvens tomam conta, trazendo pancadas de chuva moderada a forte. O calor intenso dará uma trégua, com os termômetros variando entre 17 °C e 27°C. O volume de chuvas esperado ao longo do dia é de cerca de 20 mm, segundo a Defesa Civil de BH.

A capital, inclusive, segue sob alerta de chuvas intensas até as 8h de sábado. Nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul e Leste, o risco geológico é maior devido ao acúmulo de chuvas nos últimos dias, o que resultou em outro alerta, desta vez para o risco de deslizamentos de terra e desmoronamentos, válido até a próxima terça-feira (15/10).

O solo encharcado devido às chuvas quase diárias oferece perigo nas áreas de risco geológico. Nesse período, a recomendação do órgão é de que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

O domingo (13/10) seguirá com tempo instável. O céu continua parcialmente nublado com chances de pancadas de chuva e ventos isolados. A temperatura mínima sobe ligeiramente, marcando 18 °C, enquanto a máxima permanece nos 27°C. A previsão de chuva é menor, com um acumulado de 10 mm, conforme a Defesa Civil municipal.

Com as chuvas, a umidade relativa do ar, que nos últimos dias esteve em níveis críticos – abaixo de 30% –, deve subir, trazendo um pouco mais de alívio para quem já vinha sofrendo com o tempo seco, depois de 172 dias de estiagem. A expectativa é de que os níveis alcancem 40% no sábado e no domingo, contribuindo para amenizar a secura na capital.



Belo Horizonte e outras 440 cidades de Minas Gerais ainda podem enfrentar tempestade com queda de granizo neste fim de semana. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), começa a valer a partir do meio-dia deste sábado (12/10) e segue até as 10h de domingo (13/10). As chuvas previstas pelo órgão nacional podem variar de 30 a 60 mm por hora, podendo alcançar até 10 mm ao longo do dia.

Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





Recomendações durante a chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil e saia de casa. Só retorne após vistoria da PBH.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Atente-se aos sinais de deslizamento e desabamento: