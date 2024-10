Moradores registraram transformador em chamas no Bairro Sion

Pelo menos seis prédios localizados na Rua Califórnia, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficaram sem luz mais de 24 horas por causa da chuva. O fornecimento de energia elétrica foi suspenso às 20h40 dessa quarta-feira (9/10) e ainda não havia sido reestabelecido às 21h45 desta quinta-feira (10/10).

A professora Alzira Maia, de 56 anos, que reside em um dos imóveis afetados, reclama da demora para solucionar o problema. "A cada momento a Cemig apresenta um novo horário para fazer o reparo, e nada", desabafa. A consumidora afirma que fez contato em diferentes canais de comunicação da Cemig da empresa, mas ainda aguarda a presença de um técnico no local.

"Trabalho home office: congelador, tudo comprometido, além do perigo à noite e do grande stress", relata a moradora. Ela afirma que só conseguiu manter o celular em funcionamento porque o carregou no carro, na garagem de casa.





Outros moradores do Bairro Sion também relataram problemas na rede de energia elétrica. Na rua Washington, um transformador estourou, mas já teria sido reparado, segundo Alzira.

Por meio de nota, a Cemig informou que registrou diversas ocorrências em função da chuva que atingiu grande parte do estado. "No momento, a Cemig tem uma demanda de serviço cinco vezes superior ao de um dia normal. A previsão é que a totalidade dos clientes afetados pela chuva tenha o fornecimento de energia normalizado entre hoje (10/10) e amanhã (11/10)", diz a empresa.

A Cemig informou ainda que, diante das citadas chuvas, "reforçou as equipes de campo, com cerca de 2500 profissionais, entre técnicos e engenheiros atuando no restabelecimento de energia em Minas Gerais".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia