Chuva de granizo no Bairro Santo Agostinho

O Bairro Santo Antônio, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi atingido por uma chuva de granizo na tarde desta quinta-feira (10/10). Também choveu forte em outras regiões da capital mineira, como Barreiro e Oeste.









Segundo a Defesa Civil, até as 14h45, a chuva na região segue moderada – entre 1,1 e 2,5 mm. Ontem, as Regiões Centro-Sul e Oeste foram as primeiras a registrar chuva forte, por volta das 20h.





As previsões apontam que, até o próximo domingo (13/10), o volume acumulado de chuva pode variar entre 80 mm e 120 mm, superando em poucos dias a média climatológica de outubro, que é de 110,1 mm.

Com ressalva aos pontos isolados de precipitação em setembro, na estação convencional de Belo Horizonte, no Bairro Santo Agostinho, a última chuva foi registrada no dia 19/04/2024, portanto, até a última terça-feira (08/10/2024) a cidade contabilizava 172 dias consecutivos sem chuva.