O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (10/10), um alerta de ‘perigo’ para tempestade com possibilidade de granizo e ventos de até 100 km/h em 122 cidades de Minas Gerais (veja lista completa abaixo).





Válido até as 10h desta sexta-feira (11/10), o alerta descreve risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul de Minas, Sudoeste de Minas, Oeste de Minas e Central Mineira têm cidades entre as que podem ser atingidas pela tempestade.





O volume de chuva deve ficar entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia e os ventos devem variar entre 60 e 100 km/h. Além de Minas Gerais, o alerta de ‘perigo’ também inclui cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As chuvas chegam depois de uma forte estiagem e ocorrência prolongada de ondas de calor em todo o estado. Conforme o Inmet, com a chegada das primeiras pancadas de chuva e aumento da umidade, o calor extremamente forte dos últimos dias em todo o estado e capital deve dar uma trégua. No entanto, nesta quinta-feira (10/10), as máximas continuam altas e a temperatura em Minas Gerais pode chegar até 38°C.

Veja as cidades de Minas Gerais em alerta

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Bambuí

Boa Esperança

Bom Jesus da Penha

Botelhos

Cabo Verde

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Centralina

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Córrego Danta

Cristais

Cruzeiro da Fortaleza

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Doresópolis

Douradoquara

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Iguatama

Ilicínea

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itamogi

Itapagipe

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Juruaia

Lagoa Formosa

Limeira do Oeste

Luz

Matutina

Medeiros

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Muzambinho

Nova Ponte

Nova Resende

Pains

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pimenta

Pirajuba

Piumhi

Planura

Poços de Caldas

Prata

Pratápolis

Pratinha

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gotardo

São João Batista do Glória

São José da Barra

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Serra do Salitre

Tapira

Tapiraí

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Veríssimo

* Estagiária sob a supervisão do subeditor