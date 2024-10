Áreas de instabilidade atmosférica aumentam a nebulosidade que podem provocar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais em todas as regiões do estado de Minas Gerais nesta quinta-feira (10/10).







Em Belo Horizonte, o céu fica nublado a parcialmente nublado, com chuvas fortes, rajadas de vento ocasionais e possibilidade de granizo. A temperatura mínima registrada foi de 18,2°C e a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.





Depois de quase seis meses, a capital mineira registrou chuva em todas as regionais. De acordo com a Defesa Civil, as regiões Centro-Sul e Oeste foram as primeiras a registrar chuva forte, por volta das 20h. Já nas regiões Noroeste e Barreiro, a precipitação variou de fraca a moderada, com relatos de tempestades em bairros como Coração Eucarístico, Caiçara e Flávio Marques Lisboa.





Durante a madrugada, choveu forte em Venda Nova, Pampulha, Regiões Nordeste e Leste. Mesmo assim, a Defesa Civil não registrou acionamentos para ocorrências.





Veja o acumulado de chuva em BH*:

Barreiro: 1,8 (1,6%)

Centro Sul: 14,1 (12,8%)

Leste: 14,6 (13,3%)

Nordeste: 17,0 (15,4%)

Noroeste: 19,6 (17,8%)

Norte: 8,8 (8,0%)

Oeste: 12,0 (10,9%)

Pampulha: 14,2 (12,9%)

Venda Nova: 7,8 (7,1%)

Válido até 6h do dia 10/10*

Durante a chuva de ontem, alguns moradores relataram estar sem energia elétrica. Houve reclamações de falta de luz no Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH, e no Caiçara, na Noroeste.

O apagão agravou o trânsito na Avenida Barão Homem de Melo, nas proximidades da UPA Oeste, onde os semáforos pararam de funcionar. Motoristas e passageiros de ônibus enfrentam congestionamentos na região durante o retorno para casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em nota enviada na manhã de hoje, a Cemig informou que não há registro de grandes blocos de clientes com o serviço interrompido em função da chuva da noite passada. A empresa realiza atendimentos pontuais pela capital e Grande BH.



"Vale destacar que ocorrências que representam maior risco à população - como quedas de árvores e objetos lançados em direção à rede elétrica - são priorizadas pela companhia. Equipes atuam ininterruptamente nos atendimentos e a previsão é que a totalidade dos clientes afetados pela chuva tenha o fornecimento de energia normalizado ao longo do dia de hoje (10/10)".