Estrutura de posto de combustíveis desabou com chuva e ventos fortes em cidade no Centro-Oeste de Minas

Uma forte chuva atingiu o município de Luz, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (9/10). Com ventos intensos, a tempestade provocou a queda da cobertura metálica de um posto de combustíveis, localizado às margens da BR-262.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cenário de destruição no local. Nas imagens, um homem, não identificado, conta que os clientes do posto tiveram que buscar abrigo em um restaurante em frente ao estabelecimento. A estrutura metálica desabou sobre carros e caminhões estacionados no momento do incidente.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que não houve feridos no local.







Riscos de alagamentos





Outras 729 cidades mineiras estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades e queda de granizo. O aviso é válido até as 10h desta quinta-feira (10/10).





A chuva deve ficar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.