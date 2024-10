BH teve o segundo dia mais quente do ano nesta quarta, mas sequer ficou entre as 30 cidades mais quentes do estado

Três cidades mineiras estão entre as cinco mais quentes do país nesta quarta-feira (9/10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na segunda posição do ranking, está Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que estabeleceu o recorde de temperatura mais alta já registrada em um município brasileiro, com 44,8ºC, em novembro do ano passado.





Nesta quarta, no topo da lista de cidades mais quentes, está Oeiras, no Piauí, que chegou aos 43,1ºC. Em segundo lugar, aparece Araçuaí, que também bateu o recorde de maior temperatura registrada em Minas neste ano, com 42,8ºC.





No terceiro posto está São João do Piauí, no Nordeste brasileiro, com máxima de 42,2ºC. São Romão, no Norte de Minas, ficou na quarta posição com 41,9ºC, e Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, na quinta, com 41,8ºC.





Outros sete municípios/distritos mineiros constam na casa dos 40ºC nesta quarta-feira. São eles: Salinas (40,9ºC); Januária (40,4ºC); Almenara (40,2ºC); Mocambinho (40,2ºC); Montalvânia (40,1ºC); Pirapora (40,1ºC); e Nova Porteirinha (40,1ºC). Com exceção de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, as demais localidades são no Norte do estado.

Belo Horizonte, apesar de ter registrado sua segunda maior temperatura do ano nesta quarta-feira, com 36,7ºC, sequer ficou entre as 30 cidades mais quentes do estado.

