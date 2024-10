Belo Horizonte registrou o dia mais quente do ano nesta terça-feira (8/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima de 36,8°C foi registrada na Estação Meteorológica da Pampulha, entre 14h e 15h. Durante o mesmo período, a umidade relativa do ar caiu para 22%.





O recorde anterior foi da última quinta-feira (3/10), quando os termômetros marcaram 36,2ºC, também na Estação Pampulha.





No entanto, se depender da meteorologia, o atual recorde pode durar pouco, já que a previsão para esta quarta-feira (9/10) é de uma máxima ainda maior.

Chuva

Segundo o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais a partir do final da tarde. A temperatura mínima prevista será de 21°C, enquanto a máxima pode chegar a 37°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 20% à tarde.





Confira as maiores temperaturas de 2024





1º - 36,8 °C - 8/10/2024

2º - 36,2 °C - 3/10/2024

3º - 35,4 °C - 3/9/2024

4º - 35,3 °C - 17/3/2024 e 18/3/2024

5º - 35,0 °C - 4/9/2024 e 27/9/2024

6º - 34,9 °C - 2/10/2024

7º - 34,5 °C - 5/09/2024

8º - 34,4 °C - 16/1/2024 e 28/9/2024

9º - 34,3 °C - 1/3/2024

10º - 34,0 °C - 17/1/2024

Confira a menor umidade relativa do ar em 2024





1º - 9% - 12/8/2024 e 13/8/2024

2º - 11% - 31/8/2024 e 3/9/2024

3º - 12% - 17/8/2024, 1/9/2024, 2/9/2024 e 4/9/2024

4º - 14% - 11/9/2024 14/9/2024

5º - 15% - 5/9/2024, 2/10/2024 e 3/10/2024

6º - 18% - 10/9/2024, 12/9/2024 e 27/9/2024

7º - 19% - 13/9/2024 14/9/2024

8º - 20% - 15/9/2024, 28/9/2024 e 1/10/2024

9º - 21% - 8/9/2024, 9/9/2024, 10/9/24, 16/9/2024, 24/9/2024 e 30/9/2024

10º - 22% - 23/9/2024 e 8/10/2024





Fonte: Estações Meteorológicas da PBH e Inmet