Alerta é válido até as 10h desta terça (8/10)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou nesta segunda-feira (7/10) que há ‘perigo potencial’ para tempestades e queda de granizo em 32 cidades em Minas Gerais. O alerta é válido até as 10h desta terça (8/10).

De acordo com o Inmet, as chuvas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, podem ser acompanhadas, além do granizo, de ventos intensos, variando de 40 km/h a 60 km/h.





Estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos podem acontecer por causa das chuvas. O risco, porém, de corte de energia elétrica é baixo, diz o Inmet.

Veja orientações

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Outras informações e orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Lista de cidades em alerta por ordem alfabética