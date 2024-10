A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realizou o plantio de 18 palmeiras imperiais na Praça da Estação, no Centro de BH, na tarde desta quarta-feira (9/10). A novidade faz parte do projeto de reforma do local, e cumpre a promessa feita pelo atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), em setembro deste ano, quando anunciou a novidade em visita ao local.





Durante passagem pelo local, no mês passado, o prefeito declarou: "a Praça da Estação é um local de reuniões e aglomerações, mas também um símbolo e ícone de Belo Horizonte. É importante preservar esse espaço com algo que é muito significativo para a cidade, que são as palmeiras".

O local esteve em período de reformas durante onze meses. Desde então, outras intervenções já foram realizadas na praça – como a manutenção das fontes luminosas interativas, renovação do paisagismo, e a troca de pisos, canaletas e grelhas danificadas. Além disso, bancos e lixeiras foram recuperados e novos itens foram instalados, conforme informou a PBH.

Essas ações fazem parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, o “Centro de Todo Mundo”, que visa criar oportunidades para mais atividades de lazer, turismo, comércio e moradia, como explicou Beatriz Góes, subsecretária de Relações Intergovernamentais da PBH.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Fontes de água





As fontes de água, características do espaço, também foram reconstruídas com dois tipos de aspersores: um de névoa e o jato de água. De acordo com a PBH, a água usada nas fontes vem de dois reservatórios de 60 mil litros (cada). O líquido passa por dois filtros e volta, purificado, ao reservatório, próprio para o banho. Para coibir o acesso de veículos, como caminhões, guindastes e viaturas, a PBH instalou balizas de concreto revestidas em aço inox no interior da praça. Os investimentos totalizaram R$ 8,1 milhões.

Os trabalhos de requalificação seguem em outros pontos do Centro, como na reforma das praças Rio Branco, conhecida como Praça da Rodoviária e do Papa, no Bairro Mangabeiras; e na reconstrução da Praça da Independência, entre os edifícios Sulacap e Sulamérica.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa