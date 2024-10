Chove forte nas regionais Oeste e Centro-Sul de BH nesta quarta (9/10)

Por volta das 20h, as regiões Centro-Sul e Oeste receberam as primeiras pancadas mais fortes. Outras regionais, como Barreiro, Norte, Leste, Pampulha, Noroeste e Nordeste, sentiram a chuva, que, mesmo chegando com intensidade variável, trouxe frescor. A sensação de alívio, no entanto, não foi unânime – a região de Venda Nova, permaneceu seca.

Desde o último registro significativo de precipitação, em 19 de abril, a capital mineira enfrentou um período de seca severa, com temperaturas elevadas. Até o próximo domingo (13/10), no entanto, o cenário pode mudar e o volume acumulado pode variar entre 80 mm e 120 mm e superar em menos de três dias a média climatológica para todo o mês, que é de 110,1 mm.

Antes disso, o dia foi marcado por uma onda de calor histórica. Belo Horizonte registrou a segunda maior temperatura do ano, com os termômetros alcançando 36,7°C, apenas 0,1°C abaixo do recorde histórico de 36,8°C registrado na terça-feira (8/10).



Queda de energia

Ainda assim, nem tudo foi motivo de celebração. A força da chuva causou interrupções no fornecimento de energia em bairros como Jardim América, na Região Oeste, e Caiçaras, na Noroeste, deixando moradores no escuro e complicando o trânsito na Avenida Barão Homem de Melo, onde semáforos desligados causaram congestionamento no trânsito.

A Cemig informou que, além da chuva, quedas de árvores e objetos levados pelo vento, como partes de telhados e galhos, foram responsáveis pela interrupção da energia. As equipes da empresa seguiram trabalhando para restabelecer o serviço.







A cidade já está em alerta para possíveis inundações e deslizamentos, com a Prefeitura montando um esquema de prevenção. No Centro Integrado de Operações (COP-BH), uma equipe de várias instituições vai monitorar as ocorrências, enquanto a Guarda Municipal está preparada para atuar em situações de emergência.