Chuva forte no Barreiro

Uma chuva forte atingiu a Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (10/10). Após 172 dias sem chuva, contabilizado até a última terça-feira (8/10) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou precipitações em diversos bairros nessa quarta (9).





Ontem também choveu na região, inclusive, com derrubamento de árvores. Segundo a Defesa Civil, até às 6h desta quinta, o acumulado de chuva no Barreiro foi de 1,8 mm, já nesta tarde, depois das 14h, a classificação do órgão era de chuva forte, entre 2,6 e 5 mm, e extremamente forte, mais que 5 mm.





Ainda segundo o órgão, as regiões Centro-Sul e Oeste foram as primeiras a registrar chuva forte, por volta das 20h. Já no Barreiro, a precipitação variou de fraca a moderada.

Desde abril, a capital mineira vivia sob a sombra da estiagem, com uma breve chuva isolada em 22 de setembro que mal molhou o chão. As previsões agora apontam que, até o próximo domingo (13/10), o volume acumulado pode variar entre 80 mm e 120 mm, superando em poucos dias a média climatológica de outubro, que é de 110,1 mm. (Com informações de Silvia Pires)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice