Paulo e sua mulher, Juliana, quase não sofreram prejuízos com a passagem do furacão

“Alívio.” Essa é a sensação de Paulo Roberto Costa, ex-jogador de futsal do Atlético Mineiro, e de sua mulher, Juliana Araújo. O casal de empresários mineiros vive nos Estados Unidos há 23 anos e enfrentou o sexto furacão desde que chegou: Milton.

De acordo com eles, a tensão vivida se transformou em tranquilidade. “Tudo o que fiz, tapando portas e janelas e recolhendo objetos, funcionou. Tivemos apenas um prejuízo com o screen, um telhado de lona nos fundos da casa, que foi arrancado", contou Paulo.





A alegria, além de estar com a casa intacta, foi a decisão de colocar os carros — o dele, da mulher e da filha — para fora da garagem, deixando-os mais afastados. “Fui lá fora verificar e está tudo bem. Nem um arranhão. Aliás, a paisagem não mudou. Não há nada destruído por aqui.”

A situação, segundo Paulo, porém, não é igual em todos os lugares. “Não se pode ir, por exemplo, a Fort Myers Beach. Já emitiram alerta para que ninguém se dirija para lá. Disseram, no noticiário, que a destruição é grande.”





Juliana conta que eles seguiram todas as recomendações, como não sair de casa antes do meio-dia. “Estamos seguindo à risca as recomendações. Felizmente, aqui em casa, tudo ficou bem, mas em outros lugares, como Fort Myers Beach, Sarasota e Palm Beach, sabemos que a situação não é boa.”

Paulo também comemorou o fato de a luz não ter acabado em sua casa. “Pude até assistir ao jogo do Atlético.”