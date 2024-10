Jornalista foi pego de surpresa com demissão ao vivo

O jornalista mexicano Gustavo Macalpin foi demitido ao vivo durante a apresentação do programa ‘Ciudando 2.0’. A demissão aconteceu após Luiz Arnoldo Cabada, dono da emissora Canal 66, entrar ao vivo na atração.

A chefia entrou no ar, cumprimentou o jornalista, agradeceu pelos anos de serviço prestado e anunciou que aquele era seu último dia na casa. No programa, que já estava quase no fim daquela edição, Macalpin criticava o marido da governadora de Baja California, Marina Del Pilar Ávila Olmeida.





De acordo com o jornal El Pais, o motivo da demissão foi a falta de audiência do programa, além de divergências entre o jornalista e a emissora. No entanto, não foi apresentada uma justificativa para que isso ocorresse ao vivo.





"Uma maneira muito estranha de dar essa informação, fico feliz pela oportunidade que tive com vocês por perto, se não me engano foram 6 anos e meio", disse o jornalista, após o aviso. Mais tarde, ele publicou um desabafo nas redes sociais, contando que foi pego de surpresa. "Não creio que foi por impulso, acho que foi algo que o diretor já pensava há muito tempo", afirmou.