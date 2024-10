Tornados atingiram os Estados Unidos nesta quarta-feira (9/10) antes da chegada do furacão Milton à Flórida. O Centro Nacional de Furacões já havia alertado sobre o risco de tornados ao longo do dia. O Gabinete do Xerife do Condado de Orange, na Califórnia, publicou imagens do fenômeno nas redes sociais e alertou a população: "Se você estiver em uma área sob vigilância de tornado, fique fora das estradas".

Além dos tornados, a costa centro-oeste da Flórida será atingida pelo furacão Milton na noite desta quarta-feira (9/10). Antes de chegar aos Estados Unidos, Milton passou perto da Península de Yucatán, no México, na segunda-feira (7/10), causando chuvas intensas, ventos fortes e ondas.

"Esta é uma situação muito séria e os moradores da Flórida devem seguir rigorosamente as ordens dos funcionários de gestão de emergência. Milton tem potencial para ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste Flórida", frisa Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).





Já assolada pela destrutiva passagem do Helene há dez dias, furacão que deixou mais de 234 mortos, "toda a península da Flórida está sob algum tipo de alerta ou aviso", afirmou o governador Ron DeSantis.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Milton pode ser "a pior tempestade na Flórida em um século" e pediu aos americanos em áreas de risco para que se retirem "agora" por "questão de vida ou morte".





A vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, pediu aos moradores da Flórida que "levem a sério" as autoridades locais.