Famosos brasileiros próximos da rota de um dos piores furacões dos EUA

Prestes a chegar, o furacão Milton tem deixado a população dos Estados Unidos em alerta. O fenômeno natural da natureza foi classificado como categoria 6, a mais grave dos últimos 100 anos. No entanto, alguns famosos brasileiros se encontram próximos da rota do furacão e correm risco de serem atingidos.

Dentre eles estão: Anitta, que pode ter a sua mansão em Miami destruída pela força da natureza. A famosa comprou o imóvel por cerca de 7,5 milhões. Após brilhar na Paris Fashion Week, a brasileira optou em descansar na mansão, no extremo sul da Flórida, local previsto para a passagem do furacão.

Nas redes sociais, a famosa se pronunciou e compartilhou um registro em seus Stories: "Essa sou eu, percebendo que tenho quatro casas diferentes, mas acabei ficando na casa de Miami, bem na hora que o furacão chegou", escreveu ela em inglês.

Além da "Poderosa", Léo Santana e Lore Improta estão curtindo uma viagem junto à filha, Liz, também em Miami. O casal está no local desde o dia 30, do mês passado. Nas redes sociais, o cantor e a dançarina chegaram a compartilhar alguns momentos com a pequena.

Em seu perfil do Instagram, Lore atualizou os fãs e disse o que fez para tentar fugir a tempo: "Estava programado para voltarmos amanhã para Salvador, só que devido ao furacão Milton, conseguimos antecipar o nosso voo para hoje a noite", comentou ela.

MC Lomma também está no país

Quem também está no país é MC Lomma, além dela e a filha Melanie, Mirella também curte o local junto à família. Entretanto, a influenciadora tranquilizou os fãs e contou que conseguiu realizar uma viagem de última hora para um lugar mais seguro, ainda nos EUA.

"Tudo ok por aqui gente, estamos em outra cidade, há mais de 700 km de distância do furacão. Decidimos vir pra cá porque não estávamos nos sentindo bem e estávamos com medo por conta das meninas", disse Lomma.

Em suas redes sociais, a cantora Thaeme também comentou sobre os momentos de tensão. “Em meio ao desespero, fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança. Conseguimos pegar um voo e estamos todos bem! Muito obrigada pela preocupação de todos! Vamos rezar para que fique tudo bem nas cidades por onde o furacão passar, que seja como uma chuva, sem danos! Que assim seja, em nome de Jesus!”, desabafou a artista.