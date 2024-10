crédito: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O furacão Milton atravessou nesta terça-feira (8) a península de Yucatán, no México, e deve atingir a costa da Flórida na noite desta quarta-feira (9). Segundo o Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC), "Milton tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste da Flórida".

As autoridades do estado emitiram alertas de evacuação para a população da região, que já foi afetada pelo furacão Helene há pouco mais de uma semana. O governador do estado, Ron DeSantis, afirmou que neste momento "toda a península da Flórida está sob algum tipo de alerta ou advertência".





O presidente Joe Biden cancelou uma viagem programada à Alemanha e Angola para acompanhar de perto os desdobramentos do fenômeno. "Simplesmente não acho que posso sair do país neste momento", disse Biden, acrescentando que espera remarcar a viagem.

A prefeita de Tampa, cidade a cerca de 140km de Orlando, alertou os moradores para que deixem suas casas. "Posso dizer isso sem que seja exagerado: se escolherem ficar em uma das zonas de evacuação, morrerão", afirmou Jane Castor à CNN.





O furacão Milton foi rebaixado para a categoria 4 na escala Saffir-Simpson à medida que se deslocava pelo Golfo do México, logo após atingir a categoria 5, a mais alta. Ao atravessar a região mexicana de Yucatán, o fenômeno causou chuva pesada, ventos fortes e ondas de tempestade. Não foram registrados maiores danos.





DeSantis ainda disse nesta terça-feira que o estado deve acionar 8 mil membros da Guarda Nacional e está posicionando caminhões de suprimentos e equipamentos perto da área onde a tempestade deve atingir o solo. "Vocês têm tempo para sair, então, por favor, saiam", reforçou o governador.





"Essa tempestade é tão forte, tão grande, que é irreal", ele disse. "Estamos em modo de sobrevivência."