FOLHAPRESS - Milton, um dos furacões mais poderosos jamais registrados no oceano Atlântico, avança pelo golfo do México e deve atingir a costa da Flórida, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (9/10), fazendo com que milhões de pessoas se apressem para fugir da destruição.





Segundo o Centro Nacional de Furacões do país (NHC), Milton "tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados no centro-oeste da Flórida". As autoridades pediram que cerca de 5,5 milhões de pessoas que moram na região de Tampa saiam de casa. O local já foi afetado pelo furacão Helene há pouco mais de uma semana.





De acordo com o jornal The New York Times, as rodovias do estado estão abarrotadas de pessoas tentando fugir e há falta de combustível na região, de Tampa, que não é atingida diretamente por um furacão há mais de um século. Meteorologistas esperam que a área receba de 127 a 250 milímetros de chuva, o que pode causar enchentes. Mais de 1.500 voos programados para quarta-feira foram cancelados.

Estradas da Flórida ficaram engarrafadas devido à evacuação dos moradores Getty Images via AFP





O potencial destrutivo do Milton é exacerbado pelo fato de que o Helene atingiu ilhas ao redor da Flórida há pouco tempo, removendo barreiras de areia e vegetação que poderiam desacelerar o furacão. Além disso, o Milton pode transformar destroços que ainda não foram removidos na região em projéteis, causando ainda mais dano.





O presidente dos EUA, Joe Biden, cancelou uma viagem que faria à Alemanha e Angola para acompanhar os desdobramentos do fenômeno. Durante uma entrevista coletiva na terça, o democrata disse que o Milton é uma questão "de vida ou morte" e que os moradores da Flórida deveriam se retirar "agora, agora, agora".





O governador do estado, o republicano Ron DeSantis, afirmou que, neste momento, "toda a península da Flórida está sob algum tipo de alerta ou advertência". Por sua vez, a prefeita de Tampa, Jane Castor, disse que quem resolver ficar nas áreas marcadas como sendo de remoção obrigatória "vai morrer".





O furacão Milton foi rebaixado para a categoria 4 na escala Saffir-Simpson à medida que se deslocava pelo golfo do México, mas voltou a atingir a categoria 5, a mais alta. Ao atravessar a região mexicana de Yucatán, o fenômeno causou chuva pesada, ventos fortes e ondas de tempestade, mas não registrou mortes ou maiores danos.





A situação pode ser muito diferente quando o furacão chegar aos EUA. A intensificação do Milton de tempestade para furacão de categoria 5 foi uma das mais rápidas já registradas, dizem meteorologistas, uma característica que era rara em fenômenos do tipo, mas que se torna cada vez mais comum agora.





Isso acontece porque, graças às mudanças climáticas, a temperatura do mar no golfo do México está mais elevada, e quanto mais profunda é a camada de água quente, mais energia um furacão consegue acumular.





O governador Ron DeSantis ainda disse nesta terça-feira que a Flórida deve acionar 8 mil membros da Guarda Nacional e está posicionando caminhões de suprimentos e equipamentos perto da área onde a tempestade deve atingir o solo. "Vocês têm tempo para sair, então, por favor, saiam", reforçou o governador. "Essa tempestade é tão forte, tão grande, que é irreal", ele disse. "Estamos em modo de sobrevivência."





O governo do estado está distribuindo geradores de energia, alimentos, água e tendas para a população. Os habitantes das áreas de risco estão protegendo suas casas ou planejam ir embora.

As autoridades se preparam para danos catastróficos e cortes de energia que devem durar dias. Milton se tornou a terceira tempestade de intensificação mais rápida já registrada no oceano Atlântico, passando de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5 ,'o mais poderoso' em menos de 24 horas.