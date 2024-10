Imagem de satélite mostra aproximação do furacão Milton do estado da Flórida, nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O furacão Milton, um dos mais intensos já registrados no Atlântico, avança pelo Golfo do México e deve atingir a costa da Flórida na noite desta quarta-feira (9). A aproximação do fenômeno está levando milhões de pessoas a se apressarem para fugir da destruição nos Estados Unidos.





Para obter dados que ajudem meteorologistas a fazer previsões mais precisas, e apoiar pesquisas sobre furacões, os chamados "caçadores de furacões" voaram dentro do Milton, enfrentando turbulências.

O voo, realizado na segunda-feira (7), foi administrado pela Nooa (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), a agência americana de previsão do tempo.

As equipes especializadas que realizam essa missão são compostas por pilotos, meteorologistas e cientistas.