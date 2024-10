Um homem de 26 anos foi preso por matar a facadas o atual companheiro da ex-mulher em Januária, no Norte de Minas Gerais. O crime, registrado em 27 de julho, foi motivado por ciúmes, segundo apurou a Polícia Civil. A vítima, de 48 anos, estava em um carro, acompanhada da mulher, quando foi assassinada a facadas.



Segundo as investigações, o suspeito, em uma motocicleta, impediu a passagem do veículo, forçando a parada do motorista. O ataque, conforme as apurações policiais, não deu à vítima a chance de se defender. Após o homicídio, o jovem fugiu.

De acordo com o delegado Farley Guedes, o suspeito ficou insatisfeito porque o rival havia iniciado um relacionamento com a ex-companheira do investigado.

Além disso, a investigação revelou que a vítima havia assumido um papel importante na vida do filho do casal, o que gerou uma discussão por telefone entre os dois momentos antes do homicídio.

"O inquérito demonstrou que se tratava de um homicídio motivado por razões passionais. Com o término das diligências, encaminhamos o procedimento ao Judiciário e efetuamos a prisão do suspeito, que agora será responsabilizado por sua conduta", explicou o delegado Farley Guedes.

