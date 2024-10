O armamento estava em posse de um homem de 34 anos, apontado como o braço direito do chefe do tráfico de drogas em Contagem

Sete armas de alto calibre foram apreendidas durante uma operação no Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã de terça-feira (8/10). O armamento estava com um homem de 34 anos, considerado o braço direito do chefe do tráfico de drogas no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com o registro policial, a guarnição chegou ao endereço na Rua Expedicionário Jordelina Alves por meio de uma denúncia anônima. O denunciante informou que o suspeito estaria guardando as armas para um traficante da região.





Durante a abordagem em um apartamento no 4º andar, o suspeito, antes de atender aos militares, tentou se desfazer das armas. No entanto, a movimentação foi percebida pelos policiais que permaneceram na área externa do imóvel.





Ainda conforme o boletim de ocorrência, uma das armas foi arremessada pela janela e caiu na varanda de um vizinho. O paradeiro do armamento foi descoberto também por meio de acionamento via 190.

O restante das armas foi encontrado dentro do apartamento, em uma mala de mão. Além das pistolas, estavam carregadores com capacidade para 50 munições.