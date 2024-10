Um incêndio em uma casa destruiu móveis, documentos, eletrônicos e a rede elétrica no início da noite dessa quarta-feira (8/10), no bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou confinado na sala da casa. Móveis, eletrônicos, roupas e uma pasta com todos os documentos da família foram destruídos com o fogo.

A rede elétrica do banheiro e da cozinha foi danificada devido ao calor. Os bombeiros ainda relataram que a estrutura da residência e o reboco tiveram rachaduras superficiais.

De acordo com a moradora, o incêndio começou depois que o sobrinho de 15 anos esqueceu uma vela acesa na sala e saiu. A versão foi confirmada pelo adolescente e por um vizinho.

A moradora foi orientada a fazer uso do imóvel somente após a avaliação da estrutura da residência pela equipe da Defesa Civil, e da restauração da rede elétrica. A residência foi fechada pela própria moradora.