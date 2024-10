Um homem, de 22 anos, foi assassinado com oito tiros na madrugada desta quarta-feira (9/10), no bairro Santa Rita de Cássia, no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.







Segundo o boletim de ocorrência, os policiais fizeram rastreamento no local depois de escutarem disparos de arma de fogo. O jovem foi encontrado caído em uma praça, em uma poça de sangue e com marcas de tiro na cabeça.





Uma viatura esteve no endereço da vítima para ter mais informações da motivação do crime, mas ninguém quis falar sobre o ocorrido.





A perícia foi acionada e constatou seis perfurações na cabeça do jovem e duas no peito por arma de fogo de calibre 9mm. O corpo foi encaminhado para o IML.

A polícia não encontrou câmeras de segurança no local do crime. A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.