Um homem apontado como o responsável pelo assassinato da própria filha em Corinto, na Região Central de Minas Gerais, foi preso 28 anos após o crime no povoado de Girassol, município de Cocalzinho de Goiás (GO), informou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta terça-feira (8/9). A prisão aconteceu em 1º de outubro.

Conforme o MPMG, o criminoso, identificado como Alcebíades José de Paula, estava foragido desde 30 de junho de 1996, quando, na cidade mineira, teria assassinado a própria filha, à época com 2 anos, como forma de retaliação pelo fim do relacionamento com a mãe da menina. O Ministério Público não deu detalhes sobre o crime.

“Em razão da fuga, Alcebíades teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário de Corinto em 20 de janeiro de 2022”, disse o MPMG. Na ocasião, a promotoria de Justiça da comarca, a fim de efetuar a prisão do réu, solicitou apoio ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar (Caocrim), no âmbito do Programa “MPMG Busca”.

Em setembro de 2024, houve pedido de cooperação ao Ministério Público de Goiás. Com apoio da Polícia Militar do estado, o homem foi preso no início deste mês. Na ocasião, os militares apreenderam uma espingarda e diversos insumos para disparo de arma de fogo, como pólvora e esferas metálicas. Ele responderá pela posse ilegal desse armamento.

O MPMG informou que pedirá a transferência de Alcebíades para um estabelecimento prisional de Minas Gerais. Atualmente, ele está recolhido na Unidade Prisional Regional de Águas Lindas de Goiás.

Como supracitado, o Ministério Público disse que a prisão preventiva foi decretada em janeiro de 2022 em razão da “fuga” de Alcebíades. No entanto, ele é acusado de cometer o crime em 1996. A reportagem pediu mais detalhes do andamento processual ao MP. Caso ocorra retorno, a publicação será atualizada.