Passado setembro, mês que historicamente registra maior número de incêndios em um ano, a onda de queimadas que atinge o estado ainda não dá sinal de trégua. Entre (7/10) e esta ça-feira (8/10), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu a 101 acionamentos por incêndio em vegetação apenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Somadas às incidências no interior, foram 236 ocorrências em todo o estado.







Em Contagem, um incêndio em uma mata próxima a um clube e ao pátio de manutenção da Linha 1 do metrô, no Conjunto Água Branca, ameaçou containers, na tarde desta ça-feira. Duas equipes de bombeiros foram enviadas para o local.

De acordo com a Metrô BH, concessionária que opera a Linha 1, não houve impactos na operação do serviço.

Também em Contagem, chamas atingiram uma mata fechada no Bairro Chácaras, próxima à sede da prefeitura.

Em todo o estado, bombeiros atuam no combate a chamas em oito unidades de conservação ambiental. O destaque fica para a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça, na Região Central, onde o combate às chamas se estende há 28 dias. No momento, oito pessoas participam da força-tarefa, que está na fase de rescaldo.