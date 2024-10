A partir de 0h desta quarta-feira (9/10) entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio em diversas rodovias do Sul do estado administradas pela Concessionária EPR Sul de Minas. Entre as rodovias afetadas estão a BR-459, MG-290, MG-173 e MGC-146.





O reajuste foi anunciado pela concessionária e eleva a tarifa-base para carros de passeio de R$ 9,20 para R$ 9,60. Já para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas, o valor sobe de R$ 4,60 para R$ 4,80.





Veja os novos valores









Segundo a EPR Sul de Minas, o aumento está previsto no contrato de concessão e tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços de operação, manutenção e investimentos nas rodovias sob sua administração. A empresa explicou que a atualização das tarifas é feita de acordo com a evolução da inflação, ajustada a cada aniversário da operação dos serviços, o que visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e assegurar a sustentabilidade da concessão.





Para os motoristas que utilizam as rodovias de forma frequente e optam pelo pagamento automático com TAGs, a concessionária oferece um Desconto de Usuário Frequente (DUF). Com essa modalidade, os descontos podem chegar a até 98% para veículos de passeio ao longo do mesmo mês, informou a concessionária.





Confira as praças de pedágio que terão aumento





BR-459, km 40,5 em Caldas;

BR-459, km 80,9 em Senador José Bento;

BR-459, km 117,3 em Santa Rita do Sapucaí;

MGC-146, km 622,8 em Poços de Caldas;

MG-173, km 51,3 em Gonçalves;

MG-290, km 34,5 em Borda da Mata;

MG-290, km 71,1 em Ouro Fino.