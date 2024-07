O trajeto até a capital fluminense conta com seis praças de pedágio, sendo três delas no trecho da BR-040

Com o aumento das tarifas de pedágio no trecho da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, os passageiros que vão para o Rio de Janeiro de ônibus poderão sentir a mudança no bolso. A previsão da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiro (Anatrip) é que o valor final dos bilhetes de passagem possa sofrer um reajuste entre 1,7% e 2%.







O trajeto até a capital fluminense conta com seis praças de pedágio, sendo três delas no trecho até Juiz de Fora, a ser administrado pela concessionária ERP. Com a nova gestão, o valor da taxa foi reajustado de R$ 12,70 para veículos leves, mais do que o dobro dos R$ 6,30 ainda cobrados.





Segundo o secretário-executivo da Anatrip, Gabriel Oliveira, o valor representa até 2% do faturamento das empresas de transporte. “Os índices inflacionários para o preço das passagens de ônibus interestadual já se encontram em níveis preocupantes devido ao aumento constante dos combustíveis e dos demais insumos, como folhas de pagamento e manutenção dos veículos”, afirma.





Segundo a Anatrip, o custo adicional “inevitavelmente será repassado aos passageiros, resultando em um aumento nas tarifas de ônibus interestaduais”. No entanto, as principais empresas que realizam viagens da capital mineira ao Rio de Janeiro ainda não estimam o impacto da nova tarifa.





Em nota, a Buser informou que não está programando reajuste nos preços das viagens entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro por conta dos valores de pedágio na BR-040. A plataforma afirma que vai trabalhar para manter os preços das viagens no patamar atual.





“É possível encontrar assentos em grupos entre BH e Rio, em ônibus semi-leito de empresas parceiras da Buser, custando a partir de R$62,90, para viajar entre 06 e 09 de agosto - período em que os pedágios já terão sido ajustados. Esse valor chega a ser 50% mais barato do que o preço mínimo das passagens pela rodoviária”, declara.





Já a Viação Guanabara, antiga Útil, explica que trabalha com tarifas promocionais que são atualizadas conforme a venda das poltronas. “Isso significa que os valores podem variar de acordo com a disponibilidade no momento da compra”, completa.